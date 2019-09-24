Суд в Германии признал похмелье болезнью

Франкфуртский Высший Региональный Суд (OLG) принял беспрецедентное решение: считать похмелье болезнью. Об этом сообщает de.sputniknews.com со ссылкой на сайт управления обычной юрисдикции Гессена.

Поводом для такого вердикта стал иск в отношении рекламной компании поставщика пищевой добавки, которая продавалась как "напиток против похмелья". Теперь компании запрещено упоминать этот слоган, так как, по мнению суда, похмелье от алкоголя является болезнью, а БАДы, как известно, не являются лекарством, а, следовательно, не могут побороть болезнь.

"Информация о пищевом продукте не должна приписывать ему какие-либо свойства профилактики или лечения заболеваний человека или создавать впечатление об этом свойстве", - подчеркнул суд со ссылкой на положения Правил об информации о пищевых продуктах.

OLG классифицировал заболевание как "любое, а также незначительное или преходящее нарушение нормальной природы или нормальной активности организма". В конкретном смысле это означает "незначительное или временное нарушение нормального состояния, которое можно вылечить, устранить или уменьшить". В рекламе компании похмелье от алкоголя было описано с такими симптомами, как усталость, тошнота и головная боль. "Они не происходят в результате естественной работы организма, а случаются в результате употребления алкоголя, вредного вещества. Не важно, что симптомы исчезают сами по себе и не требуется никакого медицинского лечения", - говорится в вердикте суда.