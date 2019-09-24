В Кремле назвали темы встречи Путина и Мадуро

В Москве 25 сентября пройдут переговоры президентов России и Венесуэлы. Сначала Владимир Путин и Николас Мадуро побеседуют наедине, затем - с участием делегаций.

На повестке - двусторонние отношения, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У нас партнерские проекты, реализация которых продолжается", - напомнил представитель Кремля. "И самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться", - добавил он.

"Конечно, лидеры обменяются мнениями о региональных делах, прежде всего, ибероамериканских", - продолжил Песков. Прозвучит и тема прямого вмешательства в ибероамериканские выборы со стороны третьих стран.

Подписания документов не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ.