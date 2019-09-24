В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии

Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Описывая возможности уничтоженных аппаратов, он отметил, что дальность полета одного из дронов составляет 150 километров, а высота полета - до четырех километров. "Это очень серьезно", - сказал представитель ведомства.

По словам Игоря Конашенкова, хотя аппараты боевиков выглядят невзрачно, при их создании использовались сложные технические решения, которые невозможно реализовать без специального образования. На одном беспилотнике имелись система управления для навигации, три антенны и консоли для крепления боеприпасов. А другой дрон летел благодаря бензиновой двигательной установке, изготовленной с помощью обычной пятилитровой бочки. Также представитель Минобороны обратил внимание на механизм сброса боеприпаса.

"При подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты полтора-два километра", - рассказал Игорь Конашенков.

Таким образом в изделиях боевиков сочетаются уровень авиамодельного кружка и серьезное техническое образование. Также отмечается, что террористы совершенствуют используемые технические решения.

"Сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам", - подчеркнул Игорь Конашенков.

Напомним, ранее стало известно об уничтожении в начале сентября двух дронов террористов, которые направлялись к авиабазе Хмеймим.