В Африке обнаружили загадочный минерал

Неизвестный ранее минерал обнаружили ученые в найденном в Южной Африке алмазе.

По предположению исследователей, вещество было сформировано на глубине 170 километров и поможет выявить необычные химические реакции, протекающие в мантии нашей планеты.

Как сообщает Live Science, алмаз с "сюрпризом" был найден на вулканическом участке, известном как шахта Коффифонтейна (Koffiefontein pipe). Добытые здесь камни отличаются тем, что покрыты пятнами темной магматической породы, а внутри них содержатся крупицы других минералов, образовавшихся на глубине в сотни километров. В одном из алмазов ученые и обнаружили темно-зеленый непрозрачный минерал, который ранее не встречался.

Открытое вещество исследователи назвали "Гольдшмидтит" (Goldschmidtite) в честь известного геохимика Виктора Морица Гольдшмидта.

По словам соавтора исследования Николь Мейер из Университета Альберты (Канада), минерал имеет высокую концентрацию ниобия, калия и редкоземельных элементов лантана и церия, в то время как в остальной части мантии преобладают другие элементы, такие как магний и железо.

- Нам предстоит выяснить, почему относительно редкие элементы были сконцентрированы и образовали необычное вещество, при этом более распространенные элементы не вошли в его состав, - отметила Мейер.

В настоящее время странный минерал помещен в хранилище Королевского музея Онтарио в Торонто.