После своего первого, яркого во всех смыслах, успеха в разработке и создании собственной цветной керамики компания Hublot делает новый шаг в этом перспективном направлении.

Вслед за представленной в 2018 году моделью Big Bang Unico Red Magic (в красном цвете) новая премьера: швейцарская мануфактура запустила Big Bang Unico Blue Magic в глубоком синем цвете, одновременно напоминающем и о космосе, и о морской глубине. Эти часы уже появились в Москве.

Модель сочетает в себе мануфактурную механику и сверхпрочный материал корпуса

Рождение цвета

Научно-исследовательскому отделу Hublot и лаборатории металлургии и материалов удалось изобрести "волшебную формулу", которая позволила создавать керамику ярких цветов. До этого в отраслях, использующих техническую и эстетическую керамику, этого сделать не удавалось.

Кроме того, Hublot усовершенствовал все процедуры, необходимые для производства каждого компонента корпуса часов из нового материала, такого нетрадиционного и сложного для обработки, но зато ультрапрочного в использовании.

Точность и прочность

Для новой модели из цветной керамики в Hublot выбрали темно-синий цвет. Снабженные знаковым мануфактурным механизмом Unico HUB1242 с flyback-хронографом, часы Big Bang Unico Blue Magic сочетают в себе точность механики и сверхпрочный материал корпуса.

Прозрачный циферблат открывает скелетонизированный механизм часов. Наблюдать за движением часовых дисков с цифрами - особое удовольствие.

Модель выпускается лимитированной серией - таких часов будет всего 500. Поверхность корпуса (его диаметр 45 мм) и безель полированы. Механизм с колонным колесом, которое хорошо видно со стороны циферблата через сапфировое стекло, скелетонизирован. Фланец, индексы, счетчики минут и секунд, арабские цифры и стрелки - все выдержано в синем цвете, чтобы подчеркнуть контраст с механизмом. Сочетание синего с черным поддерживается не только в корпусе часов, но и в их ремешке.

В Hublot изобрели "волшебную формулу", которая позволила создавать яркую цветную керамику

Корпус, безель и складная застежка выполнены из высокотехнологичной керамики (диоксида циркония) с высокотемпературным спеканием. Этот материал практически не подвержен царапинам и старению, он очень твердый, но при этом легче, чем сталь.

Fusion

Современные и эффектные Big Bang Unico Blue Magic отлично встраиваются в общую концепцию компании Hublot - Art of Fusion, "искусство слияния".

Стремясь быть "первым, особенным и уникальным", швейцарский часовой бренд Hublot регулярно вносит инновации в материалы корпуса (устойчивое к царапинам золото Magic Gold, яркая цветная керамика, сапфировое стекло) и создает мануфактурные механизмы.

Это значит, что элементы, которые ранее никогда не использовались вместе, теперь объединены и составляют новое целое. Собственно, сама история успеха Hublot началась с дотоле невиданного сочетания: золото и каучук.

Эффект таких вещей состоит в контрасте. И в удивлении, которое вызвано этим контрастом и его особой логикой. Именно этим руководствуется компания Hublot во всех своих разработках, событиях и партнерских инициативах.