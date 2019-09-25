Этой осенью бренд BOSS выпустил мужскую капсульную коллекцию - Traceable Wool.

Ее основная идея состоит в экологичности и в осознанном использовании одежды: весь процесс производства, от получения сырья для ткани и до пошива изделия, находится под тщательным контролем.

Модели и ткани

Элегантные модели уникальной капсульной коллекции сочетают в себе деловой стиль и особенности smart casual. В коллекцию входят пиджаки и брюки, костюмы, галстуки и верхняя одежда в узнаваемом стиле марки. Все вещи снабжены специальными ярлыками, подробно объясняющими этичность происхождения использованной в них мериносовой шерсти. Высококачественная ткань моделей отличается легкостью и водостойкостью, а кроме того, обладает свойством контролировать уровень влажности, обеспечивая неизменные комфорт и сухость.

Шесть образов

В коллекции BOSS Traceable Wool представлены модели из мериносовой шерсти, с помощью которых можно создать шесть разных образов. Вся полученная шерсть имеет прослеживаемое происхождение.

Драгоценное руно

Мериносы - это особая порода тонкорунных овец. Испанские скотоводы вывели ее в XIII веке и в течение пяти столетий не допускали разведения в других местах: вывоз животных за границу даже карался смертной казнью. Когда в XVIII веке Испания утратила могущество и была побеждена британцами, мериносов начали вывозить в другие страны. Сегодня самыми крупными поставщиками мериносовой шерсти считаются Австралия и Новая Зеландия.

Особые свойства этого руна - его плотность в сочетании с тонкостью: толщина обычного овечьего волокна превышает его вдвое, а человеческий волос толще в несколько раз. Ткань, полученная из мериносовой пряжи, хорошо согревает, сохраняя тепло человеческого тела, при этом она гигроскопична. Кроме того, она в пять раз эластичнее хлопчатобумажной нити и втрое мягче шелка.

Четкий маршрут

Как же получают шерсть для коллекции BOSS Traceable Wool? Овец-мериносов выращивают и стригут в Новой Зеландии - причем это делают только фермеры с сертификацией ZQ, чьи фермы соответствуют строжайшим стандартам и где созданы надлежащие условия для содержания животных. Затем шерсть, также сертифицированную ZQ, скручивают в пряжу и прядут из нее ткань - это происходит в Италии, на ведущей ткацкой фабрике страны Reda. Это знаменитое семейное предприятие славится своими мастерами. После этого изделия кроят и сшивают на собственном производстве компании Hugo Boss в Измире в Турции, что гарантирует наилучшие условия труда и высочайшие стандарты качества.