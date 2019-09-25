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25.09.2019 15:30
Рубрика: В мире

Брата экс-президента Алжира приговорили к 15 годам тюрьмы

Текст: Юрий Когалов

Военный трибунал в Алжире приговорил к 15 годам лишения свободы брата экс-президента Алжира Абдель-Азиза Бутефлики - Саида - за участие в "заговоре против государственной власти" и "нанесение ущерба авторитету армии". Об этом пишет Le Figaro.

Фото: Boevaya mashina / wikimedia.org
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Кроме него аналогичные сроки получили лидер Партии трудящихся Луиза Ханун, экс-координатор служб безопасности Алжира Атман Тартаг и бывший руководитель департамента разведки и безопасности Мухаммед Медьен. Все четверо были арестованы в начале мая - вскоре после отставки президента Абдель-Азиза Бутефлики, руководившего страной в течение 20 лет, пока многочисленные акции протеста не вынудили его покинуть высший пост. Тогда в Алжире были начаты расследования по обвинениям в коррупции в отношении бывших политических лидеров и бизнесменов.

Данный процесс уже назвали историческим и беспрецедентным, поскольку подсудимые обладали огромным политическим весом.

Кстати, тот же трибунал заочно приговорил к 20 годам тюрьмы экс-министра национальной обороны бывшего члена Высшего государственного комитета страны Халеда Наззара, его сына Лотфи Наззара, работавшего управляющим телекоммуникационной компанией SLC, а также Фарида Бельхамдина, руководившего Алжирской фармацевтической компанией. Все трое находятся за границей, на их арест выписан международный ордер.

В мире Африка Алжир
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