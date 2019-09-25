Вдохновленные морем
В этом году часовой дом Breguet особенно щедр к женщинам: в дамских коллекциях появилось сразу несколько моделей, которые выглядят принципиально по-новому.
Для коллекции Marine Dame даже был изобретен особый узор гильоше. Как всегда у Breguet, модели для женщин не только изящно декорированы, но и обязательно снабжены автоматическими механизмами. Часы Marine Dame 9517 и 9518, а также Reine de Naples 8967 уже можно увидеть в московском бутике марки.
Стихия и искусство
Специально для украшения циферблата новых моделей Marine Dame 9518 был разработан особый узор гильоше в виде волн. Мастера Breguet создали узор marea, напоминающий волну, набегающую на морской берег. В отличие от классических мотивов гильоше, в основе которых прямые линии и окружности, этот рисунок состоит из плавных изгибов. Разработка орнамента длилась несколько месяцев. Мастера наносят этот сложный рисунок на хрупкий перламутр, украшающий не только циферблат, но и ротор часового механизма.
Влияние морской стихии чувствуется и в дизайне секундной стрелки: ее "хвост" выполнен в форме морского флага.
По небу, по океану
Циферблат модели Marine Dame 9518 в корпусе из стали покрыт лаком глубокого синего цвета и украшен 60 бриллиантами круглой огранки. Светлые изгибы на поверхности циферблата напоминают белую пену на гребне волны или звездное небо, по которому когда-то прокладывали путь мореплаватели. Такой эффект достигается при нанесении прозрачного лака на еще не застывший синий: при смешивании цветов образуется неповторимый "мраморный" рисунок. Такая техника в этом году появилась в моделях Breguet впервые, и, надо сказать, она производит потрясающее впечатление.
Римские цифры циферблата по своей форме напоминают контуры морских знаков. Модель оснащена мануфактурным калибром с автоподзаводом и датой. Через прозрачную заднюю крышку корпуса из сапфирового стекла можно рассмотреть отделку ротора, украшенного орнаментом гильоше marea.
Такие часы подойдут даже для самых изящных запястий: диаметр корпуса составляет менее 34 мм. Темно-синий ремешок сделан из кожи аллигатора.
Глубина лазури
В необычном цветовом решении выпущена и новая вариация часов Reine de Naples. Циферблат модели 8967 выполнен при помощи описанной выше особой техники нанесения лака: прозрачный лак точечно наносится на еще не застывший лак более темного оттенка, за счет чего достигаются неожиданные цветовые комбинации, которые не повторяются. Гармония синего и бирюзового в отделке циферблата напоминает ночное небо или снимок из космоса.
Внутрь корпуса из стали помещен мануфактурный калибр с автоподзаводом. Сквозь прозрачную заднюю крышку можно наблюдать за движениями ротора из золота с отделкой гильоше.