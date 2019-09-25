В этом году часовой дом Breguet особенно щедр к женщинам: в дамских коллекциях появилось сразу несколько моделей, которые выглядят принципиально по-новому.

Для коллекции Marine Dame даже был изобретен особый узор гильоше. Как всегда у Breguet, модели для женщин не только изящно декорированы, но и обязательно снабжены автоматическими механизмами. Часы Marine Dame 9517 и 9518, а также Reine de Naples 8967 уже можно увидеть в московском бутике марки.

Стихия и искусство

Специально для украшения циферблата новых моделей Marine Dame 9518 был разработан особый узор гильоше в виде волн. Мастера Breguet создали узор marea, напоминающий волну, набегающую на морской берег. В отличие от классических мотивов гильоше, в основе которых прямые линии и окружности, этот рисунок состоит из плавных изгибов. Разработка орнамента длилась несколько месяцев. Мастера наносят этот сложный рисунок на хрупкий перламутр, украшающий не только циферблат, но и ротор часового механизма.

Одна из традиционных черт стиля Breguet - использование узоров гильоше

Влияние морской стихии чувствуется и в дизайне секундной стрелки: ее "хвост" выполнен в форме морского флага.

По небу, по океану

Циферблат модели Marine Dame 9518 в корпусе из стали покрыт лаком глубокого синего цвета и украшен 60 бриллиантами круглой огранки. Светлые изгибы на поверхности циферблата напоминают белую пену на гребне волны или звездное небо, по которому когда-то прокладывали путь мореплаватели. Такой эффект достигается при нанесении прозрачного лака на еще не застывший синий: при смешивании цветов образуется неповторимый "мраморный" рисунок. Такая техника в этом году появилась в моделях Breguet впервые, и, надо сказать, она производит потрясающее впечатление.

"Мраморный" рисунок получается благодаря особой технике нанесения лака

Римские цифры циферблата по своей форме напоминают контуры морских знаков. Модель оснащена мануфактурным калибром с автоподзаводом и датой. Через прозрачную заднюю крышку корпуса из сапфирового стекла можно рассмотреть отделку ротора, украшенного орнаментом гильоше marea.

Такие часы подойдут даже для самых изящных запястий: диаметр корпуса составляет менее 34 мм. Темно-синий ремешок сделан из кожи аллигатора.

Глубина лазури

В необычном цветовом решении выпущена и новая вариация часов Reine de Naples. Циферблат модели 8967 выполнен при помощи описанной выше особой техники нанесения лака: прозрачный лак точечно наносится на еще не застывший лак более темного оттенка, за счет чего достигаются неожиданные цветовые комбинации, которые не повторяются. Гармония синего и бирюзового в отделке циферблата напоминает ночное небо или снимок из космоса.

Внутрь корпуса из стали помещен мануфактурный калибр с автоподзаводом. Сквозь прозрачную заднюю крышку можно наблюдать за движениями ротора из золота с отделкой гильоше.