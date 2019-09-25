Змея, древний символ мудрости и силы, - один из самых любимых декоративных мотивов марки Bvlgari.

Впервые он появился в ее часах еще в конце 1940-х годов и с тех пор неоднократно преображался. Казалось бы, что еще можно придумать в этом направлении? Но Bvlgari снова впечатляет креативностью, выпуская абсолютно новую по дизайну коллекцию Serpenti Seduttori. Эти часы, одновременно гламурные и универсальные, отражают представление о современной элегантности.

Делать неожиданные ходы - очень в духе Bvlgari. Вот уже более века этот ювелирно-часовой дом в своих дизайнерских разработках рушит старое в поисках нового и актуального. Это убедительно подтвердила одна из главных часовых премьер Bvlgari на Baselworld 2019 - коллекция Serpenti Seduttori, смелое переосмысление культовых часов Serpenti. Созданные "под знаком золота", Serpenti Seduttori дают ощущение времени как драгоценности, озаряя своим сиянием прекрасные моменты в жизни женщины.

Часы Serpenti стали знамениты во многом благодаря моментально узнаваемой каплевидной форме корпуса - стилизованной голове змеи. Этот дизайнерский мотив, как и обернутый вокруг запястья спиральный браслет, пришел из часов Serpenti Tubogas.

Часы Serpenti Seduttori, одновременно гламурные и универсальные, передают ощущение времени как драгоценности

Но в новой коллекции все по-новому: корпус Seduttori тоньше и изящнее, а их особенность - гибкий, практически "текучий" браслет из золота, вдохновленный моделями Serpenti Scaglie. В целом у часов более классический вид, и стилевая универсальность позволяет носить их практически в любой ситуации и с любой одеждой.

В новой коллекции есть модели из розового, желтого и белого золота, с бриллиантами и без них.

В соответствии с генетическим кодом римского ювелирного дома Bvlgari корректирующая головка "коронована" драгоценным камнем огранки кабошон - розовым рубеллитом, рубином или голубым сапфиром.

Каплевидный корпус и стилизованные шестиугольные звенья браслета, напоминающие змеиные чешуйки, надежно интегрированы друг с другом. Часы Seduttori, кажется, струятся по запястью, создавая ощущение энергии и чувственности.

Одно из главных достоинств Serpenti Seduttori - браслет необычной конструкции, состоящий из шестиугольных звеньев.

Все модели коллекции снабжены персонализированным для Bvlgari прецизионным кварцевым механизмом. Управляющий директор часового направления Bvlgari Гвидо Террени объясняет, что механика в данном случае была бы излишним и не самым правильным решением: "В механике эти часы не будут смотреться так красиво, там другие пропорции".

Диаметр Serpenti Seduttori - 33 мм. В коллекцию вошли модели из розового, желтого и белого золота, а также модели, полностью инкрустированные бриллиантовым паве в технике "снежной закрепки".