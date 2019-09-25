Закон Республики Дагестан от 24 сентября 2019 года № 82 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Дагестан на 2020 год для определения социальной доплаты к пенсии"

Принят Народным Собранием Республики Дагестан 13 сентября 2019 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Дагестан на 2020 год для определения социальной доплаты к пенсии в размере 8 680 рублей.

Статья 2

Прожиточный минимум пенсионера, установленный статьей 1 настоящего Закона, применяется для определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Глава Республики Дагестан В.Васильев

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