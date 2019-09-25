Дружба Китая и России увековечена в марках

Серия состоит из двух марок номиналом 1,2 юаня каждая. На одной изображен мост через Волгу в Саратове, на другой - мост через Янцзы в городе центрального подчинения Чунцин. Создатели марок говорят, что их композиция выбрана неслучайно: Волга и Янцзы - "реки-матушки" России и Китая, а мосты символизируют единение. На юбилейном конверте на фоне цифры 70 изображены Великая Китайская стена и собор Василия Блаженного. Для марок и конверта есть спецгашение, на нем - тоже мост, под которым имеется надпись: "70 лет российско-китайским дипотношениям. 2019.10.2".

Марки и конверты выходят ограниченной серией, и филателисты в Пекине уже начали борьбу за возможность получить хотя бы по одному экземпляру серии.