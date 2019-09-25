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25.09.2019 08:26
Рубрика: В мире

Фильм "Джокер" ужаснул семьи убитых семь лет назад в кинотеатре американцев

Текст: Максим Макарычев
Семьи людей, убитых в кинотеатре "Аврора" во время просмотра фильма о Бэтмене в 2012 году, написали письмо в компанию Warner Brosers, выразив озабоченность по поводу насилия в новом фильме "Джокер" и призвали студию присоединиться к акции против насилия с применением оружия.
Актер Хоакин Феникс - исполнитель главной роли в фильме "Джокер". Фото: Photo by Joel C Ryan/Invision/AP Актер Хоакин Феникс - исполнитель главной роли в фильме "Джокер". Фото: Photo by Joel C Ryan/Invision/AP
Актер Хоакин Феникс - исполнитель главной роли в фильме "Джокер". Фото: Photo by Joel C Ryan/Invision/AP

Двенадцать человек погибли во время массового расстрела в кинотеатре в штате Колорадо, в котором шел фильм о восстании Темного рыцаря. Среди них была 24-летняя Джессика Гави, чья мать Сэнди Филлипс рассказала ВВС, что ее "ужаснул" трейлер "Джокера".

Сэнди Филлипс и ее муж Лонни, возглавляющий группу по борьбе с насилием, написали письмо в кинокомпанию вместе с тремя другими американцами, чьи родственники были убиты, ранены или захвачены в заложники в кинотеатре "Аврора" семь лет назад.

Фото: Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля

В интервью BBC News Филлипс сказала: "Когда я впервые увидела трейлеры фильма, я была в ужасе. А потом, когда проанализировала их, то пришла к выводу, что в фильме имеется ненужное насилие и это просто охладило меня до костей. Меня просто злит, что крупная кинокомпания не берет на себя ответственность и вообще не заботится о людях".

Авторы письма призвали киностудию и коллектив создателей "Джокера" присоединиться к их кампании по запрету свободной продажи штурмового оружия в США. В письме также содержится просьба к студии лоббировать реформу оборота оружия, финансово помогать выжившим во время бойни в кинотеатре, а также прекратить поддерживать кандидатов, которые берут деньги у Национальной стрелковой ассоциации - могущественного в Америке оружейного лобби.

Компания Warner Brosers заявила в ответ, что фильм, в котором в главной роли снимался Хоакин Феникс (император Коммод из "Гладиатора"), не является отражением насилия в реальном мире, а студия помогает деньгами жертвам массовых расстрелов.

Феникс играет неудачника Артура Флэка, который возвращается в Готэм-сити и превращается в суперзлодея по кличке "Джокер", избравшего своим главным врагом Брюса Уэйна, с родителями которого были связаны его близкие.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм про Джокера с Фениксом не будет иметь отношения к комиксам DC

"Джокер", который будет выпущен в прокат в США четвертого октября, уже получил восторженные отзывы и был выдвинут в нескольких номинациях на "Оскар". Лента также вызвала жесткие дискуссии из-за изображения психических заболеваний и сцен насилия. Так, Стефании Захарчек из журнала Time отметила, что фильм повествует об "агрессивном и, возможно, безответственном идиотизме", в то время рецензент Variety Оуэн Гляйберман написал, что фильм "заигрывает с опасностью - он придает злу макияж маски клоуна, превращая его в самую болезненную форму".

Критик IndieWire Дэвид Эрлих считает, что в "Джокере" есть "моменты шокирующего насилия", и что "история не может не вызывать оптимизма".

Сам Хоакин Феникс в интервью The Telegraphe, когда его спросили, не волнуется ли он, что фильм может в конечном итоге вдохновить людей, способных на массовые убийства, ответил, что этот вопрос не приходил ему в голову.

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