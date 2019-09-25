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25.09.2019 / 20:34
№ 7974

Добавили яркости

Frette.
Frette.

Frette выпустили обновленную коллекцию постельного белья и текстиля для дома, привнеся в цветовую палитру яркие оттенки.

Теперь, помимо основных тонов (бежевого, дымчато-серого, каштанового, темно-оранжевого), украсить дом можно в насыщенном красном и бирюзовом цветах. Новая коллекция выходит за рамки спальни, включая линию домашней одежды и предметов для ванной и гостиной - в последнюю включены покрывала из шерсти и кашемира, а также декоративные подушки.

Коллекция Frette представлена в ГУМе и Петровском пассаже (в мультибренде BoscoCasa).

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