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25.09.2019 / 20:38
Коллекция
№ 7974

Шагают по Москве

Principe di Bologna. Мужские туфли-дерби насыщенного коричневого цвета на рельефной подошве / Principe di Bologna. Женские сапоги на устойчивом каблуке, кожа с лазерным тиснением "под змею". Подходят к зауженным брюкам или короткой юбке.
Principe di Bologna. Мужские туфли-дерби насыщенного коричневого цвета на рельефной подошве / Principe di Bologna. Женские сапоги на устойчивом каблуке, кожа с лазерным тиснением "под змею". Подходят к зауженным брюкам или короткой юбке.

Уже второй год в начале каждого нового сезона появляются модели обуви с уникальным дизайном, созданные несколькими итальянскими брендами эксклюзивно для сети российских бутиков Nо One.

В капсульную коллекцию (так называют небольшие коллекции с особыми характеристиками) осень-зима 2019/20 вошли обувь и аксессуары Baldinini, Barracuda, Vic Matie, Principe di Bologna, Pantanetti и Fabi. Актуальные сезонные модели появились и у остальных брендов сети.

Обувь может стать убедительным способом продемонстрировать свое чувство стиля: даже одна правильно выбранная модель по-разному воспринимается в повседневном образе и на торжественном вечере, на офисной встрече и на прогулке по городу. Мастерство перевоплощения - это не только о людях, но и об их обуви.
Pashmere: преимущество коллекции в ее качестве, а не остромодности

Капсульная коллекция итальянских брендов для No One привносит в облик уникальную ноту: ни в какой другой стране мира такие модели встретить невозможно. Самая большая коллекция эксклюзивов - у Principe di Bologna: в капсулу вошли сапоги с экзотическим принтом, лодочки на каблуке kitten heels, казаки, замшевые меховые ботинки на шнуровке, челси, ботильоны и ботинки на плоской подошве. Vic Matie представили инновационный дизайн ботинок из металлизированной кожи, наряду с ботильонами на шпильке и модными в этом сезоне казаками. Fabi предложили высокие черные, очень комфортные "жокейские" сапоги в комбинации из гладкой кожи и кожи с тиснением "под рептилию" - и наряду с этим не менее комфортные, но совершенно иные по стилю кроссовки ugly sneakers.

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