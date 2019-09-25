Постановление правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19 сентября 2019 года № 221 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике за II квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 6-РЗ "О прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесской Республике" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики величину прожиточного минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике за II квартал 2019 года в расчете на душу населения - 10220 рублей, для трудоспособного населения - 10798 рублей, пенсионеров - 8268 рублей, детей - 10402 рубля.

Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики А.А.Озов

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