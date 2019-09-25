Кит Харингтон сделал неожиданное признание о финале "Игры престолов"

Английский актер Кит Харингтон, к которому теперь до гроба прилепится образ Джона Сноу, Короля Севера в "Игре престолов", сделал довольно внезапное признание. А именно - он до сих пор не смотрел финальный сезон шоу, упекшего артиста в реабилитационный центр.

И, наверное, здесь можно было бы вспомнить хрестоматийное "Ничего ты не знаешь, Джон Сноу"… но, к сожалению, мысль не самая удачная: все-таки, как-никак, он в нем снялся. Да и сценарий предварительно читал, весь умывшись слезами.

Но вернемся к теме. Согласно изданию The Independent, отметившему очередной привычный "Эмми"-триумф сериала, не смотреть восьмой сезон ИП - глубоко обдуманное, сознательное решение Кита, подогретое обрушившейся на финал GOT немилосердной критикой.

При этом он, Харингтон, уверен, что создатели сериала все сделали правильно, усердно трудились, терпели лишения, "вложились изо всех сил" и сделали это, что немаловажно, с любовью к продукту. С персонажами которого за эти десять лет "сжились". Поэтому-то они совершенно точно знали, что будет правильным для их героев, - заверяет Харингтон. Которому пришлось после лечиться от алкоголизма и нервного срыва.