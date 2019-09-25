Кузнецова предложила наказывать за открытые канализационные люки

Во время акции "Безопасность детства" летом 2019 года было обнаружено 1083 открытых канализационных люка на улицах. Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила наказывать за это по полной строгости.

- За три месяца работы с этого лета проверены 270 012 объектов, - приводит ее слова РИА Новости.

Проверялись не только люки на улицах, но и детские площадки, чердаки, подвалы, школы с прилегающими к ним территориями, детские лагеря, торгово-развлекательные центры, пляжи, водоемы, заброшенные и недостроенные здания.

Проверка показала, что одним из самых распространенных нарушений является свободный доступ в места повышенного риска.

А по поводу канализационных люков добавила: "Вот эта ситуация, что в 21 веке мы продолжаем практически вручную закрывать канализационные люки, … я считаю, она вообще непростительна, недопустима, позорна и преступна. Очень важно за эту, такую вот на первый взгляд шалость, наказывать по полной строгости".

На следующее лето, надеется она, такое встречаться уже не будет.