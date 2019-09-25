Матвиенко: Правительство поддержало проект о запрете клеток в судах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на пленарном заседании палаты, что сенаторский законопроект о запрете клеток в судах получил положительный отзыв правительства.

"У нас есть хорошие новости: на днях правительство дало положительное заключение на проект закона, который внесен Советом Федерации, - сказала Матвиенко. - Дальше нам предстоит непростой путь. Надо пройти Государственную думу, есть много возражающих, но мы твердо движемся по этому пути".

"Сейчас будем дорабатывать с финансовым блоком (правительства) всю финансово-экономическую составляющую, - сообщил глава комитета Совфеда по конституционному Андрей Клишас, один из авторов закона - Я очень надеюсь, что Госдума в скором времени приступит к рассмотрению нашего законопроекта".

Группа сенаторов 14 ноября 2018 года внесла в Госдуму законопроект о запрете клеток и застекленных камер ("аквариумов") в залах судебных заседаний. Это позволит подсудимым участвовать в процессе, сидя за столом со своим адвокатом. По мнению Клишаса, содержание обвиняемого в клетке ограничивает его право на юридическую помощь и эффективное участие в судебном разбирательстве.