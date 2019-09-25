Медиакорпорация Китая откроет штаб-квартиру в Шанхае

Общая строительная площадь новой штаб-квартиры - около 265 тысяч квадратных метров. Это офисные здания первого класса "А" площадью в 100 тысяч квадратных метров, павильоны культурного назначения площадью в 23 тысяч квадратных метров и здания коммерческого назначения площадью в 50 тысяч квадратных метров.

На сегодня в эксплуатацию сдано уже 8 зданий.