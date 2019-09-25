Минск примет форум по достижению ЦУР для стран ЕАЭС

Результаты национального форума по достижению устойчивого развития (ЦУР) дали основания белорусским координаторам предложить в будущем году Минск - в качестве площадки для его проведения - с участием стран ЕАЭС. Об этом сообщила заместитель председателя верхней палаты парламента РБ, национальный координатор по ЦУР Марианна Щеткина.

Парламентарий выступила на официальном открытии национальных стратегических консультаций ПРООН, которая считается глобальной сетью этой авторитетной международной организации по оказанию безвозмездной помощи её государствам-членам в области развития, передает БЕЛТА.

Что касается национальных стратегических консультаций, пояснила Щетина, то их цель - "выработать ключевые направления совместной деятельности и национальных партнеров с учетом приоритетов развития Беларуси, чтобы включить их в документ страновой программы ПРООН на 2021-2025 годы".

По мнению белорусского координатора ЦУР, важно, чтобы новая страновая программа разрабатывалась с учетом мнения населения. "Предложения от регионов, социальных групп обязательно должны войти в программу. Мы должны совместно обсуждать, предлагать и искать рациональные стратегии, которые выведут страну на новый высокий уровень развития", - считает парламентарий.

Высокий уровень развития общества, по ее словам, включает в себя достижения по трем составляющим: экология, общество и экономика. Это цифровизация, развитие экономики, обеспечение экологической безопасности, молодежная политика, поддержка семей, инклюзия, гендерное равенство. "Уровень благосостояния людей должен расти", - подчеркнула Щеткина.

Она напомнила, что четыре года назад в ООН была принята повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из двух десятков целей устойчивого развития (ЦУР). Прежде всего они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями.

Все заявленные цели, по мнению парламентария, адаптируются и для РБ. Над этим работают национальный координатор по его достижению, Совет по устойчивому развитию, в который входят представители государственных органов, гражданское общество и международные организации. Все их предложения и будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года, а программные документы будут также опираться на цели Повестки-2030.