25.09.2019 / 20:34
№ 7974
Музыка 80-х
Montblanc.
Montblanc выпустил коллекцию дорожных аксессуаров в духе 1980-х годов с графичным принтом в виде кассет.
Ностальгия по этому десятилетию возвращается и в музыке, и в моде. Ставшие приметой времени кассеты позволили молодежи не расставаться с любимой музыкой, проигрывая ее "на ходу".
В капсульную коллекцию Meisterstück Soft Grain Mix Tapes входит рюкзак с отделением для ноутбука, папка на молнии, сумка-конверт, несессер, бумажники, визитница, чехол для ручек и брелоки.