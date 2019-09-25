Montblanc выпустил коллекцию дорожных аксессуаров в духе 1980-х годов с графичным принтом в виде кассет.

Ностальгия по этому десятилетию возвращается и в музыке, и в моде. Ставшие приметой времени кассеты позволили молодежи не расставаться с любимой музыкой, проигрывая ее "на ходу".

В капсульную коллекцию Meisterstück Soft Grain Mix Tapes входит рюкзак с отделением для ноутбука, папка на молнии, сумка-конверт, несессер, бумажники, визитница, чехол для ручек и брелоки.