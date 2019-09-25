С этого сезона мужской мультибренд St-James представляет полноценную коллекцию одежды известного итальянского бренда Belvest.

Как дальновидный производитель классической одежды Belvest начал предлагать более свободные сочетания хорошо скроенных пиджаков со спортивными элементами, уходя в сторону от формальной строгости. Основой осеннего гардероба могут стать двубортные или однобортные модели пиджаков этой марки. Их характеристики - точный крой и внимание к деталям, инновационные технологии и эксклюзивные ткани.