Неожиданная и приятная новость: швейцарская мануфактура Zenitn выпускает специальную лимитированную серию часов для России!

Ограниченный всего 35 экземплярами выпуск DEFY El Primero 21 Russia Edition переосмысливает "классику будущего", модель DEFY El Primero 21, в красно-черной палитре. Часы полностью черные - внутри и снаружи, но эту бескомпромиссность оживляют неназойливые акценты красного. Похоже, модель многих заставит невольно повернуть головы.

Значение цвета

Красный - пожалуй, самый яркий и символичный цвет в русской культуре. При этом компания Zenith ориентировалась на одно из самых древних значений русского слова "красный" - красивый, а также хороший, почетный (как "красный угол" в избе, например).

В лимитированной серии DEFY El Primero 21 Russia Edition этот мощный цвет использован экономно, чтобы не разрушить геометрию темного корпуса часов и оставить их силуэт цельным. Красный использован преимущественно на правой стороне корпуса часов: на заводной головке, счетчике на 30 секунд и указателе запаса хода.

Механизм и детали

Корпус и безель из черной керамики с матовой сатинированной обработкой, а также красная окантовка вокруг заводной головки придают модели DEFY El Primero 21 Russia Edition особую привлекательность. Открытый циферблат позволяет любоваться архитектурой инновационного скелетонизированного хронографа El Primero 21, который отличается точностью до 1/100 секунды. Этот знаменитый механизм в "русской серии" выполнен в более темном - практически черном - тоне по сравнению с цветом, используемым в других моделях DEFY El Primero 21.

Самый символичный в русской культуре цвет - красный - Zenith использует экономно и неназойливо, оттеняя им глубокий черный тон корпуса

Поверх механизма, по всему открытому циферблату, нанесены штрихи красного цвета: от часовых меток и счетчиков хронографа до стрелок и индикатора запаса хода. Задняя сторона корпуса с гравировкой оснащена сапфировым дисплеем, что позволяет владельцу хорошенько рассмотреть инновационный высокочастотный механизм хронографа.

С момента основания в 1865 году мануфактура Zenith последовательно продвигалась по пути точности и инноваций, создав первые "пилотные часы" и первый серийный автоматический хронограф El Primero. Сегодня Zenith располагает исключительными механизмами, разработанными внутри дома, для всех своих часов, вплоть до DEFY Inventor с монолитным генератором и DEFY El Primero 21 с высокочастотным 1/100-м секундным хронографом.

Фокус с переодеванием

Компания предоставляет коллекционерам возможность немного изменить внешний вид DEFY El Primero 21 Russia Edition. Для этого часы поставляются с тремя ремешками: один из черного аллигатора, декорированный красной строчкой, и два текстурированных ремешка из каучука в черном и красном цветах.

В соответствии с цветовой тематикой модель поставляется в черном ящике с красной подкладкой. В нем есть специальный отсек для дополнительных ремешков, а также для инструмента, при помощи которого ремешки можно поменять.