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Рубрика: Общество

В далекой галактике открыта необычная сверхновая

Текст: Денис Передельский
Фото: Bostroem et al., 2019 Фото: Bostroem et al., 2019
Фото: Bostroem et al., 2019

Международная группа астрономов объявила об открытии необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068, расположенной примерно в 33 миллионах световых лет от Земли.

Результаты исследования подробно описаны в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv. Коротко же о нем рассказывает Phys.org.

Фото: DESY, Science Communication Lab
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Еще в ноябре 2018 года группа астрономов во главе с Азали Бостроем из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружила сверхновую в рамках исследовательского проекта DLT40. Его цель заключается в поиске сверхновых в соседних галактиках.

Последующие наблюдения зафиксированного события позволяют предположить, что речь идет о необычной сверхновой типа II, которая взорвалась в галактике NGC 1068.

Она получила обозначение SN 2018ivc. Наблюдения показали, что кривая свечения этой сверхновой снижается "кусками", часто меняя наклон линий. В частности, в течение первых 40 дней эволюции кривая освещенности изменяла наклон приблизительно каждые 10 дней, прежде чем перейти к линейному спаду.

Кроме того, было обнаружено, что в быстро меняющихся спектрах SN 2018ivc преобладают линии эмиссии водорода, гелия и кальция. Исследование также показало, что выбросы от этого взрыва взаимодействуют с околозвездной средой.

Астрономы отметили, что некоторые свойства этого события делают его необычным по сравнению с другими сверхновыми такого типа. Наблюдения показали, что его предшественник был более сложным, чем предшественники сверхновых типа IIL-like SN.

Мощные линии эмиссии гелия могут указывать на то, что этот сложный предшественник потерял большую часть своей водородной оболочки. Также подсчитано, что он мог иметь начальную массу, эквивалентную 25 массам Солнца.

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