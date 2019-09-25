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25.09.2019 / 20:33
Коллекция
№ 7974

Гулять по городу

John Lobb.
John Lobb.

Традиционно центральное место в коллекции John Lobb занимает обувь с рантом.

Креативный директор бренда Пола Жирбаз, зная это, привносит в классические модели современные детали. Практичные дерби Croft от John Lobb получили обновление в виде легкой подошвы, максимально удобной для прогулок на открытом воздухе. В новой коллекции John Lobb модели Croft представлены в крупнозернистой коже в нескольких цветах - рыжем, винном и черном. Практичные осенние туфли нисколько не потеряли в элегантности.

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