Традиционно центральное место в коллекции John Lobb занимает обувь с рантом.

Креативный директор бренда Пола Жирбаз, зная это, привносит в классические модели современные детали. Практичные дерби Croft от John Lobb получили обновление в виде легкой подошвы, максимально удобной для прогулок на открытом воздухе. В новой коллекции John Lobb модели Croft представлены в крупнозернистой коже в нескольких цветах - рыжем, винном и черном. Практичные осенние туфли нисколько не потеряли в элегантности.