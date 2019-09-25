Падение "летающей балалайки": очередной МиГ-21 разбился в Индии

Двухместный учебно-боевой вариант истребителя МиГ-21 потерпел крушение в Индии. Как сообщают местные источники, инцидент произошел в районе авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш.

Madhya Pradesh: MiG 21 Trainer aircraft of the Indian Air Force crashed in Gwalior, today. Both the pilots, including a Group Captain and a squadron leader, managed to eject safely. pic.twitter.com/Gdmik5RhTN — ANI (@ANI) 25 сентября 2019 г.

Находившиеся на борту самолета пилоты успешно катапультировались. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

МиГ-21, прозванные за характерную форму крыльев "летающими балалайками", находятся на вооружении военно-воздушных сил Индии с самого начала 60-х годов.

Всего в разные годы было получено и изготовлено по лицензии более 900 таких самолетов. По разным данным, более чем за полвека эксплуатации было потеряно около половины из них.

Военные эксперты неоднократно отмечали более высокий, чем в других странах, уровень аварийности в ВВС этой страны. Кроме "двадцать первых" здесь регулярно терпят аварии и катастрофы более современные крылатые машины, такие как Jaguar, Mirage 2000, МиГ-27, МиГ-29.

Причиной происходящих инцидентов, как правило, являются ошибки в пилотировании и недостаточно хорошее состоянии техники.

В феврале 2019 года один из индийских МиГ-21 был сбит в ходе столкновения в районе индо-пакистанской границы.

Как ожидается, к середине следующего десятилетия в Индии снимут с вооружения все самолеты данной модели.