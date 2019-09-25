Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.09.2019,  
12:18
Текст:  Алексей Моисеев

Падение "летающей балалайки": очередной МиГ-21 разбился в Индии

Двухместный учебно-боевой вариант истребителя МиГ-21 потерпел крушение в Индии. Как сообщают местные источники, инцидент произошел в районе авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш.

Находившиеся на борту самолета пилоты успешно катапультировались. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

МиГ-21, прозванные за характерную форму крыльев "летающими балалайками", находятся на вооружении военно-воздушных сил Индии с самого начала 60-х годов.

Всего в разные годы было получено и изготовлено по лицензии более 900 таких самолетов. По разным данным, более чем за полвека эксплуатации было потеряно около половины из них.

Фото: Chris Lofting / wikimedia.org
Полет "летающего танка" на предельно малой высоте сняли из кабины

Военные эксперты неоднократно отмечали более высокий, чем в других странах, уровень аварийности в ВВС этой страны. Кроме "двадцать первых" здесь регулярно терпят аварии и катастрофы более современные крылатые машины, такие как Jaguar, Mirage 2000, МиГ-27, МиГ-29.

Причиной происходящих инцидентов, как правило, являются ошибки в пилотировании и недостаточно хорошее состоянии техники.

В феврале 2019 года один из индийских МиГ-21 был сбит в ходе столкновения в районе индо-пакистанской границы.

Как ожидается, к середине следующего десятилетия в Индии снимут с вооружения все самолеты данной модели.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Подлодка "Колпино" погрузилась в сероводород Черного моря 11:15
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ 23.09.2019
Су-34 сбросили 300 фугасных бомб в ходе учений "Центр 2019" 20.09.2019
самолеты
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
В России начат выпуск американской винтовки AR-15 10:16
Концепция истребителя будущего уже в разработке 23.09.2019
Асимметричный ответ: ВВС США лишились важного преимущества из-за С-400 23.09.2019
Индия
Крушение новейшего ударного беспилотника сняли на видео в Индии 18.09.2019
Вертолет Ка-226Т начнут выпускать в Индии 05.09.2019