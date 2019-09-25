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25.09.2019 / 20:37
Коллекция
№ 7974

Мягкое ретро

Свитер с реалистичным изображением волка. Куртка из кашемира на подкладке из меха.
Свитер с реалистичным изображением волка. Куртка из кашемира на подкладке из меха.

Бренд Pashmere вырос из итальянской трикотажной фабрики Galassia.

Эта мануфактура в Перудже, "кашемировой столице" Умбрии, была основана в 1965 году и производила трикотаж для многих известных брендов: Versace, Fendi, Valentino, Trussardi, Gianfranco Ferrè и Prada. Сын основателей переориентировал предприятие на работу с дорогим и тонким материалом - пашминой, мягкой тканью из пуха горных кашмирских коз. Благодаря этому и появилось название Pashmere.

Пашмина и кашемир, с которыми работает бренд Pashmere (в России его представляет компания "Кашемир и Шелк"), - ткани близкие, но не тождественные. Козы, из шерсти которых они изготавливаются, пасутся на склонах Гималаев, где ветрено и холодно, поэтому у них есть теплый подшерсток. Его вычесывают раз в год, получая с одной козы всего 100 граммов пуха. Прядут и ткут пашмину только вручную: механизировать процесс не удается из-за тонкости и мягкости материала. Отличие же кашемира от пашмины в том, что для его изготовления используется не только тонкий козий пух, но и остевой волос.

Коллекции Pashmere нельзя назвать остромодными - но в этом их главное преимущество. Качество вещей таково, что они безупречно служат много сезонов, не теряя внешнего вида и свойств. Впрочем, и стоят они немало.

В этом сезоне бренд сделал основную ставку на мужскую коллекцию, включив в нее актуальные отсылки к винтажному стилю 60-70-х. Спортивные элементы органично интегрированы в повседневный гардероб и обыграны с применением специальной техники вязания, которая делает пряжу визуально похожей на однородную ткань: вещи сохраняют форму, не теряя трикотажной мягкости. В коллекции есть поло на пуговицах и молнии, водолазки, джемперы с двойным воротником, кардиганы с капюшоном, на молнии и без нее.

Фото: Предоставлено Dior
Коллекция Dior осень-зима 2019-2020 глазами фотографа Бриджит Нидермайер

Состав материалов впечатляет: здесь и 100% кашемир, и кашемир с шелком, и чистая мериносовая шерсть, и шерсть с добавлением кашемира. Среди вязаных фактур - микрожаккард с геометрическим рисунком, макрожаккард с анималистическими мотивами, инновационный рельефный трикотаж, интарсия (разновидность многоцветного вязания). Верхняя одежда выполнена из кашемира, а ее внутренняя подкладка - из меха кролика и бобра.

Основные цвета мужской коллекции - бесчисленные оттенки серого и синий разной степени глубины. На их фоне выделяются бежевый, коричневый и цвет слоновой кости. Сезонные акценты создаются сложными оттенками бордо, шалфеевым зеленым и цветом лесной зелени.

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