Пекин: Процветание и развитие Синьцзяна нельзя отрицать

Однако некоторые лица на Западе без всяких оснований то и дело критикуют политику в отношении Синьцзяна. В последние дни вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео в очередной раз в ходе международных мероприятий очернили антитеррористическую и религиозную политику, проведенную в Синьцзяне.

В связи с этим 24 сентября член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И решительно опроверг их обвинения. Выступая на встрече в ООН с членами национального комитета американо-китайских отношений США и других организаций, он отметил, что предпринятые в Синьцзяне законные антитеррористические меры соответствуют не только китайским законам, но и общепринятой мировой концепции.

После мирного освобождения в сентябре 1949 года и провозглашения автономного района в октябре 1955 года Синьцзян добился быстрого социально-экономического развития. В частности, совокупный объем экономики Синьцзяна вырос до 1,2 триллиона юаней в 2018 году против 791 миллионов юаней в 1952 году. С 2014 по 2018 год более трех миллионов жителей Синьцзяна избавились от бедности. В будущем 2020 году Синьцзян, как и все районы страны, добьется цели - полной ликвидации бедности.

Вместе с тем уникальная и своеобразная культура и религия Синьцзяна получают полную и эффективную защиту. На территории автономного района действуют более 28 тысяч религиозных мест, где около 30 тысяч священнослужителей занимаются религиозной деятельностью. В среднем на каждые 530 мусульман приходится одна мечеть, что значительно больше, чем во многих мусульманских странах.

Начиная с 2018 года, посетить Синьцзян были приглашен ряд иностранных дипломатов, представителей СМИ, члены дипмиссии разных стран в ООН. Все они высоко оценили социально-экономическое и культурно-религиозное развитие в Синьцзяне. Недавно 50 стран мира совместно направили письмо в адрес совета по правам человека ООН, выразив поддержку политики Китая по Синьцзяну.