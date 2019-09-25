Итальянский бренд женской и мужской одежды Cividini прославился прежде всего качеством материалов и экспериментальным подходом к их обработке.

Компания сама производит ткани из кашемира, шерсти беби-альпаки, шелка, хлопка и льна. Качество готовых вещей таково, что им, кажется, нет износа. Классические силуэты сочетаются с необычными фактурами трикотажа и ручными способами окрашивания. В России эти коллекции представлены в бутиках "Кашемир и Шелк", а также в ЦУМе.

С французским шармом

Над женской коллекцией Cividini осень-зима 2019/20 витает образ Франсуазы Арди - певицы и знаковой фигуры моды 60-х, образца андрогинной женственности. Немного небрежные и при этом элегантные образы собраны из "базовых" вещей и снабжены интересными акцентами. Тонкие полупрозрачные ткани легко сочетаются с грубоватыми пиджаками и кардиганами из толстой шерсти. К пальто из шелкового бархата цвета лайма, в которое можно завернуться как в халат, добавлена строгая "мужская" деталь - фрачные лацканы.

Три кита стиля

Создатели бренда Пьеро и Мириам Чивидини определяют свой стиль так: инновации, высокое качество и респектабельность. Все вещи Cividini - это сочетание дизайна, тканей класса люкс и экологичности (для них используются только природные красители).

Для коллекций Cividini в первую очередь важен выбор тканей

Главное место принадлежит трем натуральным волокнам: кашемиру, альпаке и шелку. Больше всего кашемира: одежда из него легкая, мягкая и теплая. Драгоценная шерсть детеныша альпаки редкой породы сури отличается особой тонкостью и износостойкостью. Шелк дизайнеры любят за мягкость, блеск и приятные ощущения на коже. Из этих материалов, а также хлопка и льна, они создают эффектные и одновременно практичные, комфортные в повседневной жизни вещи.

Пряжа и кожа

С самого начала Cividini стали вплетать в кашемир волокна шелка и хлопка. Вскоре научились делать бесшовную одежду на основе древней "трубной" техники. Затем создали удивительное - водоотталкивающий кашемир! И после всего этого начали выпуск изделий из высококачественной кожи.