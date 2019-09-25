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25.09.2019 / 20:33
Коллекция
№ 7974

Рюкзаки для ЦСКА

Piquadro.
Piquadro.

Итальянский бренд Piquadro стал партнером и поставщиком аксессуаров и багажа для одного из старейших футбольных клубов России - ПФК ЦСКА Москва.

Piquadro обеспечивает команду ЦСКА инновационными рюкзаками и чемоданами на колесах из коллекции осень-зима 2019/20. Рюкзак из натуральной кожи Blue Square оснащен технологией Bagmotic с подключением к смартфону, внутри есть карман Powerbank для индуктивной зарядки. Приложение Piquadro Connequ отправит на смартфон сигнал при потере багажа.

Другой аксессуар - чемодан на колесах PiQ3 из легкого и сверхпрочного поликарбоната.

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