25.09.2019 / 20:33
№ 7974
Рюкзаки для ЦСКА
Piquadro.
Итальянский бренд Piquadro стал партнером и поставщиком аксессуаров и багажа для одного из старейших футбольных клубов России - ПФК ЦСКА Москва.
Piquadro обеспечивает команду ЦСКА инновационными рюкзаками и чемоданами на колесах из коллекции осень-зима 2019/20. Рюкзак из натуральной кожи Blue Square оснащен технологией Bagmotic с подключением к смартфону, внутри есть карман Powerbank для индуктивной зарядки. Приложение Piquadro Connequ отправит на смартфон сигнал при потере багажа.
Другой аксессуар - чемодан на колесах PiQ3 из легкого и сверхпрочного поликарбоната.