Легендарная коллекция Chopard Happy Diamonds пополнилась новой моделью часов Happy Diamonds Joaillerie, дизайн которой вдохновлен цветами.

Часы выпущены в корпусе диаметром 37,7 мм из белого золота. Перламутровый циферблат украшают "плавающие" розовые сапфиры и аметисты - это новая вариация идеи "плавающих" бриллиантов, с которой начиналась коллекция. Безель усыпан аметистами и розовыми сапфирами грушевидной огранки. Внутри корпуса - кварцевый механизм. Красоту часов подчеркивает розовый матовый ремешок из деликатной ткани.