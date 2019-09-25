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25.09.2019 / 20:34
Коллекция
№ 7974

Плавающие сапфиры

Happy Diamonds Joaillerie.
Happy Diamonds Joaillerie.

Легендарная коллекция Chopard Happy Diamonds пополнилась новой моделью часов Happy Diamonds Joaillerie, дизайн которой вдохновлен цветами.

Часы выпущены в корпусе диаметром 37,7 мм из белого золота. Перламутровый циферблат украшают "плавающие" розовые сапфиры и аметисты - это новая вариация идеи "плавающих" бриллиантов, с которой начиналась коллекция. Безель усыпан аметистами и розовыми сапфирами грушевидной огранки. Внутри корпуса - кварцевый механизм. Красоту часов подчеркивает розовый матовый ремешок из деликатной ткани.

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