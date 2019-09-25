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Рубрика: В мире

Президент Болгарии раскритиковал инициаторов гонки вооружений

Текст: Александр Саможнев

Постоянное увеличение бюджетов на оборону является индикатором ухудшения среды безопасности и увеличения недоверия, заявил президент Болгарии Румен Радев на политическом форуме высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН.

По мнению Радева, устойчивое развитие может быть достигнуто только благодаря эффективному механизму глобальной безопасности, способствующего диалогу и многогранной дипломатии, которые в последнее время подвергаются давлению, передает газета "Дума".

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Президент Болгарии полагает, что стремление к технологическому превосходству, направленному на политическое доминирование, приводит к замыканию науки в узкие географические границы и одновременно способствует научной эмиграции. Тем самым создается технологический разрыв между государствами. В этой связи необходима поддержка перехода к "открытой науке" и научной сплоченности между отдельными государствами. Устойчивое развитие требует глобального консенсуса против трансграничной коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Радев также отметил, что экономическое развитие, социальная сплоченность и борьба с климатическими изменениями логично находятся в центре дебатов по устойчивому развитию. Чтобы добиться успеха, важно следовать всеобъемлющему подходу, используя самый разный инструментарий: от политического до культурного. При этом если культурные различия неправильно читаются, понимаются и воспринимаются как естественные права, они могут привести к ряду угроз - религиозный экстремизм и терроризм.

В мире Европа Болгария
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