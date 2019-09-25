При взрыве бензовоза пострадали полсотни жителей столицы Мали

В центре Бамако, столицы африканской страны Мали, взорвался бензовоз, передает ТАСС со ссылкой на агенство Рейтер. Погибли, как минимум, шесть человек и еще 46 получили различные травмы.

Взрыв не был результатом террористической атаки. Причиной стала банальная авария.

"Взрыв произошел по причине ДТП, когда водитель бензовоза пытался избежать столкновения с мотоциклом и потерял управление, - уточнили в службе спасения. - В результате бензовоз перевернулся и взорвался".

Помимо человеческих жертв, нанесен и материальный ущерб - во вспыхнувшем пламени сгорели два грузовика и около 30 мотоциклов.