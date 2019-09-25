Пуск новейшей баллистической ракеты Китая сняли на видео

В посвященный 70-летию КНР новый проморолик ракетных войск Народно-освободительной армии Китая вошли кадры запуска новейшей баллистической ракеты DF-17, способной нести гиперзвуковую боеголовку. Это первое видео с участием ракеты, пишет dambiev.

Оружие будет показано на параде в Пекине по случаю юбилея страны, на репетициях ракета прикрыта тентом.

Летные испытания DF-17 прошли в 2017 году и были признаны успешными - ракета показала точность в несколько десятков метров. DF-17 имеет дальность полета в 1800-2500 километров и может оснащаться как обычной, так и ядерной боевой частью Особенностью ракеты является возможность нести гиперзвуковой боевой блок-глайдер.