К выходным в Москве потеплеет до +14 градусов

Влияние циклона ослабевает, а вместе с ним уходит из Москвы и период аномальных холодов, когда воздух был ниже нормы на 5-6 градусов. Уже в пятницу воздух прогреется днем до +12, а ночи потеплеют до плюсовых значений. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Как пояснила метеоролог, прогревать воздух будут теплые фронты антициклона, центр которого размещен над Казахстаном. Под влиянием фронта ветер будет стихать, облаков станет меньше, а еще высокое солнце сможет хорошо прогреть сентябрьский московский воздух. Так, в ночные часы заморозки останутся только в Подмосковье, в черте мегаполиса +4…+6, в центре до 7 тепла. Днем в пятницу воздух прогреется до +12 градусов.

- В выходные дни мы ожидаем, что температура воздуха сможет достичь +14 градусов, осадков в субботу не ожидается, а вот во второй половине дня воскресенья возможны локальные осадки, - рассказывает Позднякова. - Погода приблизится к нормальным для сентября в Москве значениям. Простоит тепло в понедельник и во вторник включительно. А затем, по метеорологическим расчетам, придет новая волна холода.