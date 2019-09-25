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25.09.2019 12:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На ВДНХ покажут детенышей азиатской кошачьей акулы

Текст: Ирина Огилько
Фото: AP Photo/Frank Augstein Фото: AP Photo/Frank Augstein
Фото: AP Photo/Frank Augstein

С 26 по 29 сентября в "Москвариуме", расположенном на территории ВДНХ пройдет праздник, приуроченный к Всемирному дню моря. В эти дни посетители парка впервые смогут увидеть детенышей азиатской кошачьей акулы, недавно родившихся в океанариуме, сообщает пресс-служба ВДНХ.

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Кроме того, гостей ждут познавательные занятия с ихтиологами, выставка фотографий подводного мира и спектакль "На морском дне". Участие в празднике бесплатное, а вот билеты на шоу на водной сцене нужно будет приобрести отдельно. В праздничные дни на втором этаже океанариума установят морской аквариум, в котором разместятся детеныши азиатской кошачьей акулы. Два акуленка появились на свет в "Москвариуме" на ВДНХ в сентябре и на данный момент весят всего около 40 граммов. В пресс-службе океанариума сообщили, что специалисты создали для кошачьих акул оптимальные условия обитания, максимально приближенные к дикой природе: рацион питания, освещение, температуру, соленость воды. Посмотреть на детенышей можно будет с 26 по 29 сентября с 10:00 до 22:00.

Ведущие ихтиологи "Москвариума" проведут серию занятий для детей и взрослых "Моря России". На занятиях расскажут о богатой флоре и фауне Белого, Балтийского, Черного и Японского морей. Участники занятий под чутким руководством ихтиологов "прикоснутся" к удивительным обитателям Японского моря: амурской морской звезде, красным астериасам, патирии гребешковой, ракам-отшельникам и "морским огурцам" - трепангам.

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Также погрузиться в увлекательный мир океана поможет и фотограф Андрей Городисский, подводный фотохудожник с 19-летним стажем, лауреат премии "Золотая черепаха". Он представит серию подводных пейзажей и портретов морских обитателей: китов, мурен, осьминогов, акул и других.

Самые юные посетители океанариума смогут поучаствовать в интерактивном спектакле "На морском дне" о приключениях Русалочки. Представление будут сопровождать увлекательные химические опыты и шоу мыльных пузырей.

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