Новости

Умер музыкант и поэт, автор текстов песен Grateful Dead Роберт Хантер 11:23
Volvo создала самый безопасный электрокроссовер 11:21
Экспедиция СФ впервые в мире прошла в Арктике безымянным проливом 11:18
Подлодка "Колпино" погрузилась в сероводород Черного моря 11:15
Скоростная магистраль может связать Минск с Петербургом 11:14
В Беларуси созданы допусловия для развития возобновляемой энергетики 11:05
Киев разрешил опубликовать стенограмму переговоров Зеленского и Трампа 10:56
Большинство американцев пока не поддерживает импичмент Трампу 10:53
Главный тренер "Монако" отметил важность Головина для клуба 10:52
Mazda назвала дату премьеры абсолютно новой модели 10:40
Через Енисей построят еще один мост - седьмой по счету 10:38
Абэ призвал реформировать Совбез ООН 10:37
Косачев высказался относительно перспектив процедуры импичмента Трампу 10:37
Врач рассказала, как похудеть на бутербродах с колбасой 10:35
У браконьеров на Колыме изъяли больше пяти тонн красной икры 10:27
В России начат выпуск американской винтовки AR-15 10:16
Производителя Mercedes-Benz оштрафовали на миллиард долларов 10:00
Кемеровская больница выплатит два миллиона рублей за смерть младенца 09:59
Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа 09:57
В Иркутской православной гимназии произошло массовое отравление 09:57
Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября 09:56
Видео: на авиабазе Хмеймим построили укрытия для Су-34 и Су-35 09:51
На Чукотке у мужчины нашли банку с золотом на 2,8 млн рублей 09:49
На Ставрополье сообщили об исчезновении самолета 09:48
В Хабаровском крае подняли по тревоге более 800 спецназовцев 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
25.09.2019 09:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Текст: Ирина Огилько

Из-за холодной погоды в столице сезон фонтанов закроют 1 октября. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как только сезон завершится, специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по консервации объектов: сливу воды, промывке чаш, демонтажу насадок с установкой заглушек, снятию шаровых кранов, прочистке заборных решеток, продувке трубопроводов, демонтажу светильников, установке укрытий.

Фото: Юрий Лепский/РГ
В Риме туристам запретили приближаться к фонтану Треви

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и элементами декора нуждаются в дополнительной защите от холодов.

- На "Пушкинском" фонтане установят защитные металлические конструкции, а на светодинамическом фонтане в Царицыно - специальный купол, который защитит инженерное сооружение в зимний период и позволит проводить работы, необходимые к следующему сезону. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы, - рассказал Петр Бирюков.

Зимой специалисты ГБУ "Гормост" готовят насосное и электромеханическое оборудование фонтанов к эксплуатации в весенне-летний период. Предприятие обеспечивает эксплуатацию 87 городских фонтанов, расположенных в знаковых местах столицы.

Всего в Москве установлено более 600 фонтанов, из которых 60 считаются самыми крупными. В сезон они работают каждый день с 08:00 до 23:00 и до 00:00 по выходным и праздникам.

Общество Ежедневник Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Палата представителей США начнет импичмент Трампу
В МИД РФ назвали позором отказ США выдать визы дипломатам из России
Эстония отменила бесплатный безвиз для граждан Украины
Россия увеличила дальность морской ядерной ракеты