Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Из-за холодной погоды в столице сезон фонтанов закроют 1 октября. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как только сезон завершится, специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по консервации объектов: сливу воды, промывке чаш, демонтажу насадок с установкой заглушек, снятию шаровых кранов, прочистке заборных решеток, продувке трубопроводов, демонтажу светильников, установке укрытий.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и элементами декора нуждаются в дополнительной защите от холодов.

- На "Пушкинском" фонтане установят защитные металлические конструкции, а на светодинамическом фонтане в Царицыно - специальный купол, который защитит инженерное сооружение в зимний период и позволит проводить работы, необходимые к следующему сезону. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы, - рассказал Петр Бирюков.

Зимой специалисты ГБУ "Гормост" готовят насосное и электромеханическое оборудование фонтанов к эксплуатации в весенне-летний период. Предприятие обеспечивает эксплуатацию 87 городских фонтанов, расположенных в знаковых местах столицы.

Всего в Москве установлено более 600 фонтанов, из которых 60 считаются самыми крупными. В сезон они работают каждый день с 08:00 до 23:00 и до 00:00 по выходным и праздникам.