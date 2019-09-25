В Ярославле в недостроенном здании найдены тела двух человек

По факту обнаружения тел двух человек в Заволжском районе Ярославля возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Ярославской области, два сильно разложившихся тела обнаружены в одном из помещений недостроенного здания. Их личности сейчас устанавливаются. Как и причина смерти.

- Проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения точной причины смерти потерпевших и давности ее наступления, - рассказала официальный представитель регионального СУ СК РФ Кристина Гузовская.

Следствие полагает, что застройщик не принял мер к тому, чтобы сделать невозможным доступ на объект посторонних лиц, и это привело к гибели людей.

- Устанавливаются конкретные ответственные сотрудники организации, причастные к совершению преступления, - пояснили в СУ.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).