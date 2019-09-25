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25.09.2019 / 13:24

Закрытие сезона фонтанов

Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Власти Москвы объявили дату окончания «фонтанного» сезона – 1 октября.

После окончания сезона фонтаны «консервируют». Из чаш сливают воду, а сами конструкции накрывают защитными сооружения. Например, в заповеднике «Царицыно» над светодинамическим фонтаном возводят специальный купол. А плавающие фонтаны на Братеевском пруду и Обводном канале просто разбирают на зиму.

Напомним, что в нашем городе – более 600 фонтанов. В сезон они работают каждый день с 08:00 до 23:00 и до 00:00 по выходным и праздникам.

Кстати

После окончания сезона фонтаны традиционно чистят. И в чашах естественно находят горы мелочи, которую туристы и горожане бросают туда. Куда потом девается это «целое состояние», можете прочитать здесь.
А здесь – рассказ о людях, благодаря которым фонтаны Москвы могут петь и танцевать.

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