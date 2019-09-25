В Подмосковье загорелась "серая" гостиница

В Московской области произошел пожар в нелегальной гостинице, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Возгорание произошло на территории городского округа Домодедово в деревне Новосьяново. Горит одно из зданий частного домовладения, которое на самом деле является гостиницей. Площадь пожара составляет на данный момент 300 квадратных метров, не исключено, что огонь может перекинуться на другие дома.

Из гостевого дома эвакуированы 10 постояльцев, информации о пострадавших пока не поступало.