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25.09.2019 21:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье загорелась "серая" гостиница

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области произошел пожар в нелегальной гостинице, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Семья погибла при пожаре в Подмосковье

Возгорание произошло на территории городского округа Домодедово в деревне Новосьяново. Горит одно из зданий частного домовладения, которое на самом деле является гостиницей. Площадь пожара составляет на данный момент 300 квадратных метров, не исключено, что огонь может перекинуться на другие дома.

Из гостевого дома эвакуированы 10 постояльцев, информации о пострадавших пока не поступало.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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