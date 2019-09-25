На Чукотке у мужчины нашли банку с золотом на 2,8 млн рублей

Полицейские Чукотки изъяли у мужчины банку с золотом на 2,8 миллиона рублей. Факт незаконного оборота драгоценного металла выявили в рамках операции "Самородок".

46-летний житель города Билибино хранил золото весом 1,33 килограмма в полулитровой стеклянной таре.

"Изъятое вещество является природным рассыпным шлиховым и рудным золотом, содержащем в своем составе химически чистое золото и серебро, весом 917 и 106 граммов соответственно", - сообщает пресс-служба УМВД по Чукотскому автономному округу.

По данному факту расследуется уголовное дело.