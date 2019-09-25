СК начал проверку гибели мужчины от лап тигра в Хабаровском крае

Следователи проводят проверку по факту гибели 61-летнего охотника в Хабаровском крае. Напомним, по предварительным данным, человек и хищник столкнулись в тайге, в бассейне реки Сукпай. Оба скончались.

Есть версия, что двое мужчин - отец и сын - пошли проверять урожай кедровых орехов и, не заметив хищника, который ел свою добычу, приблизились к нему на опасное расстояние. Зверь напал на ближайшего к нему человека, поэтому второй мужчина, защищая родственника, выстрелил в животное.

Действительно ли все было так, выяснят правоохранители.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.