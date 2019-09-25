В Хабаровском крае подняли по тревоге более 800 спецназовцев

Больше 800 военнослужащих соединения специального назначения Восточного военного округа в Хабаровском крае подняли по тревоге в рамках учения. Они совершили марш с использованием бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун" в районы сосредоточения и подготовились к выполнению боевых задач.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВО, спецназовцам предстоит бороться с беспилотниками, захватывать "вражеские" наблюдательные и командные пункты, узлы связи и объекты энергосистемы, вести разведку, используя такие наземные станции, как "Ирония". Одним из заданий станет борьба снайперских пар с "боевиками". Им предстоит отработать навыки уничтожения беспилотников условных бандформирований.

Кроме того, военнослужащие будут под прикрытием подбираться к объектам "противника", организовывать там диверсии и захватывать "пленных".

"При действиях в составе мобильных групп для нанесения максимального поражения спецназовцы применят крупнокалиберные пулеметы "Печенег", "Утес", подствольные гранатометы "Костер", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе проверки боевой готовности будет применен опыт, полученный российскими военными в сирийской кампании.

В учениях участвует примерно 200 единиц военной техники.