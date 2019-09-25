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25.09.2019 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии задержали наркоторговца с Украины

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Якутии гражданина Украины, организовавшего поставки наркотиков в республику.

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Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, в съемной квартире на улице Курашова в Якутске у подозреваемого были обнаружены и изъяты десять свертков с наркотическими средствами общим весом более 3,8 килограмма. В пресс-службе уточнили, что это крупный размер.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств в крупном размере.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Борьба с наркотиками
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