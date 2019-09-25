В Якутии задержали наркоторговца с Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Якутии гражданина Украины, организовавшего поставки наркотиков в республику.

Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, в съемной квартире на улице Курашова в Якутске у подозреваемого были обнаружены и изъяты десять свертков с наркотическими средствами общим весом более 3,8 килограмма. В пресс-службе уточнили, что это крупный размер.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств в крупном размере.