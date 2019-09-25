В Приморье раненному леопарду удалят опухоль

Специалисты нацпарка "Земля леопарда" намерены провести в ближайшее время операцию по удалению опухоли у леопарда, раненного в схватке с собратом, сообщает РИА Новости.

Пострадавшего от укусов леопарда нашли зимой в тяжелом состоянии. У него были колотые гнойные раны, перелом задней левой лапы и атрофия мышц.

Как сообщил агентству директор нацпарка Виктор Бардюк, были подозрения, что зверя сбили автомобилем. После лечения его выпустили в вольер, и он начал самостоятельно охотиться. Но остались осложнения - доброкачественная опухоль на правой лопатке. Бордюк говорит, что оперировать их подопечного, возможно, приедет столичный хирург.

После операции будет решаться вопрос выпускать леопарда в дикую природу или нет. Если решат не выпускать, зверь может быть поселен на полуострове Гамова на кластерном участке национального парка.