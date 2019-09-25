Новости

Магаданец лишился свободы после ссоры с соседом из-за собаки 04:52
В Приморье раненному леопарду удалят опухоль 04:44
В МИД РФ назвали позором отказ США выдать визы дипломатам из России 04:28
Рыбаков с горящей плавбазы доставили на Шикотан 04:20
США и НАТО провели испытания модификации атомной бомбы B61 04:15
Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН 03:22
США расширили санкционный список против Венесуэлы 02:57
Небензя: США не дали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ 02:37
Палата представителей США начнет импичмент Трампу 02:05
Трамп: Заявление демократов об импичменте испортили день на ГА ООН 01:39
Демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампа 00:40
При взрыве бензовоза пострадали полсотни жителей столицы Мали 00:17
Головин провел лучший матч за "Монако": команда одержала первую победу 00:07
В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя 24.09.2019
Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину 24.09.2019
Савченко: Украине лучше отказаться от финансовой помощи США 24.09.2019
Береговая охрана США задержала в Тихом океане подлодку с 5,5 тонны кокаина 24.09.2019
Президент РФС уверен, что финал ЛЧ в Петербурге станет лучшим в истории 24.09.2019
МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений 24.09.2019
Суд в Германии признал похмелье болезнью 24.09.2019
Пять человек пострадали в результате землетрясения в Иране 24.09.2019
Открытие на невидимой стороне Луны опровергло общепринятую теорию 24.09.2019
Россияне стали реже покупать роскошные автомобили 24.09.2019
СМИ: В Киеве все-таки проверят деятельность сына Байдена 24.09.2019
Жительница Пскова подарила новорожденную дочь через интернет 24.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
25.09.2019 04:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье раненному леопарду удалят опухоль

Текст: Ольга Журман

Специалисты нацпарка "Земля леопарда" намерены провести в ближайшее время операцию по удалению опухоли у леопарда, раненного в схватке с собратом, сообщает РИА Новости.

Пострадавшего от укусов леопарда нашли зимой в тяжелом состоянии. У него были колотые гнойные раны, перелом задней левой лапы и атрофия мышц.

В Приморье рассказали о состоянии раненого леопарда

Как сообщил агентству директор нацпарка Виктор Бардюк, были подозрения, что зверя сбили автомобилем. После лечения его выпустили в вольер, и он начал самостоятельно охотиться. Но остались осложнения - доброкачественная опухоль на правой лопатке. Бордюк говорит, что оперировать их подопечного, возможно, приедет столичный хирург.

После операции будет решаться вопрос выпускать леопарда в дикую природу или нет. Если решат не выпускать, зверь может быть поселен на полуострове Гамова на кластерном участке национального парка.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Косачев: Отказ в визах не должен сойти Вашингтону с рук
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву