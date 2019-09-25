В приморском зоопарке медведица покалечила дрессировщицу

Несчастный случай произошел в зооэкспозиции городского парка Уссурийска во время кормления медведицы по кличке Манюня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Опытная дрессировщица Вера Блищ учила молодого работника правильно убирать клетку и давать пищу хищнику, но стала жертвой нападения своего питомца. Женщина накладывала зверю еду, потом резко встала, и у нее закружилась голова, из-за чего она неосознанно облокотилась на клетку. В это время медведица когтями оцарапала ногу дрессировщицы.

Травмированную сотрудницу доставили в больницу, где срочно провели операцию. Сейчас ее жизнь вне опасности.

Сама пострадавшая защищает напавшую на нее медведицу, уверяя, что произошедшее - несчастный случай. "Я сама не поняла, как оказалась около клетки. Больше 25 лет работаю с хищниками, и всякое бывало за это время. Но вины зверя точно в этом нет. Могу точно заявить, что Манюня не агрессивна", - уверяет Вера Блищ.

Кстати

Животные, которые содержатся в зооэкспозиции, были спасены во время тайфуна "Гони" в 2015 году. Участие в их спасении принимала и Вера Блищ.