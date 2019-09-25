Археологи в Сибири обнаружили неизвестные захоронения XVII века

При проведении разведочных работ на месте строительства храма в исторической части Куйбышева Новосибирской области археологи нашли неизвестные ранее захоронения XVII века.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на младшего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Сергея Колонцова, ученые не исключают, что при дальнейших раскопках обнаружится еще большее число погребений. Основные изыскания здесь начнутся в октябре и продлятся до конца полевого сезона в следующем году. Площадь археологического памятника оценивается в 1,4 тысячи квадратных метров.

- Мы проводим сейчас работы в Куйбышеве, где будут строить Спасский храм. Раскапываем фундамент. Здесь не было подтверждено наличие захоронений, но нам попались во время шурфовки два погребения. Думаю, что можно ожидать чего-то подобного, что мы нашли в прошлом году в Кривощекове, - подчеркнул Сергей Колонцов.

В 2018 году, при раскопках в Новосибирске на месте исторического села Кривощеково, археологи обнаружили порядка четырехсот погребений. Помимо этого было найдено множество уникальных исторических артефактов, предметов одежды и быта.

Спасский храм, построенный в Каинске (ныне - Куйбышев) в 1803 году, был разрушен в 1939-м, а позже на его месте установили памятник революционеру, в честь которого и был назван город при переименовании. Скульптуру снесли в начале этого лета, планируется, что ее перенесут в новый сквер у городской администрации.