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25.09.2019 11:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Археологи в Сибири обнаружили неизвестные захоронения XVII века

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
При проведении разведочных работ на месте строительства храма в исторической части Куйбышева Новосибирской области археологи нашли неизвестные ранее захоронения XVII века.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на младшего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Сергея Колонцова, ученые не исключают, что при дальнейших раскопках обнаружится еще большее число погребений. Основные изыскания здесь начнутся в октябре и продлятся до конца полевого сезона в следующем году. Площадь археологического памятника оценивается в 1,4 тысячи квадратных метров.

Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
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- Мы проводим сейчас работы в Куйбышеве, где будут строить Спасский храм. Раскапываем фундамент. Здесь не было подтверждено наличие захоронений, но нам попались во время шурфовки два погребения. Думаю, что можно ожидать чего-то подобного, что мы нашли в прошлом году в Кривощекове, - подчеркнул Сергей Колонцов.

В 2018 году, при раскопках в Новосибирске на месте исторического села Кривощеково, археологи обнаружили порядка четырехсот погребений. Помимо этого было найдено множество уникальных исторических артефактов, предметов одежды и быта.

Спасский храм, построенный в Каинске (ныне - Куйбышев) в 1803 году, был разрушен в 1939-м, а позже на его месте установили памятник революционеру, в честь которого и был назван город при переименовании. Скульптуру снесли в начале этого лета, планируется, что ее перенесут в новый сквер у городской администрации.

Общество История Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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