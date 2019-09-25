Через Енисей построят еще один мост - седьмой по счету

Новый мост через Енисей будет соединять берега реки в районе поселка Высокогорский, в Енисейском районе Красноярского края. Как сообщает пресс-служба Главного управления государственной экспертизы России, сейчас определена достоверность сметной стоимости этого сооружения.

Проект самого северного моста через Енисей был разработан еще десять лет назад в ходе разработки федеральной программы по развитию Нижнего Приангарья. Мост крайне необходим для жителей трех районов региона - Северо-Енисейского, Енисейского и Мотыгинского, ведь до сих пор они связаны с левобережьем не слишком надежно: летом - паромами, зимой - ледовыми переправами. Весной и осенью наземная связь иногда прерывается из-за ледохода или ледостава на недели.

В прошлом году правительство России включило строительство моста в поселке Высокогорский в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". Сейчас известно, что общая протяженность автомобильного перехода составит 2028,5 метра, в том числе моста над руслом Енисея - 1196 метров. Кроме того, проектом предусмотрено строительство примыканий к автодорогам общего пользования и устройство кольцевой развязки, соединяющей трассу Красноярск - Енисейск с основной трассой мостового перехода на левом берегу.

Мост будет построен на паритетных началах - с финансированием из федерального и краевого бюджетов.