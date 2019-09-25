Омский филиал "Россети Сибирь" готов к зиме

Омские энергетики готовы к отопительному сезону более чем на 90 процентов. Об этом на встрече с журналистами сообщил директор Омского филиала компании "Россети Сибирь" Сергей Моденов. В этом году работать энергетикам пришлось в непростых условиях. На прочность их испытывали и шквалистые ветры, и грозовые фронты, и подтопления.

Тем не менее, благодаря слаженным действиям профессиональной команды, электроснабжение Омской области остается надежным.

- На сегодняшний день на предприятии выполнено более 90 процентов работ по подготовке к отопительному сезону, - сообщил Сергей Моденов. - Энергетики отремонтировали более семи тысяч километров линий электропередачи, 440 трансформаторов на подстанциях напряжением 110-35 кВ, 1,2 тысячи комплектных трансформаторных подстанций и заменили 3,8 тысячи опор ЛЭП.

Минувшая неделя вновь решила проверить энергетиков на прочность. Из-за урагана с порывами ветра до 26 метров в секунду, в северных районах наблюдались перебои с электроснабжением. Для оперативного восстановления системы были мобилизованы бригады из всех производственных отделений Омского филиала Россети Сибирь, привлечено более 90 резервных источников электроснабжения.

- Сложности были связаны с тем, что работы велись в труднопроходимой местности: леса, болота. Существенно затрудняло доставку оборудования состояние дорог: спецтехника просто застревала, - пояснил Сергей Моденов. - Бригадам пришлось работать при шквалистом ветре, не утихавшем более 10 часов, когда подъем на опоры было выполнить почти невозможно. Персоналу приходилось искать "окна" между его порывами, чтобы выполнить задачу.

В первую очередь с использованием резервных источников было восстановлено электроснабжение социально значимых объектов, а затем в максимально сжатые сроки и всех потребителей.

Сегодня озабоченность энергетиков вызывает ситуация с подтоплениями. Если еще три года назад в зоне подтопления находилось четыре тысячи опор ЛЭП, то сегодня уже шесть тысяч.

- Мы обратились в правительство Омской области с целью создания рабочей группы по разработке мероприятий по водоотведению, водопонижению, - говорит Сергей Моденов. - С тем, чтобы в долгосрочной перспективе Омский филиал "Россети Сибирь" совместно с региональной властью в рамках инвестиционной и ремонтной программ предусмотрели проведение работ, связанных с переносом электросетевых объектов из опасных зон.

Основные сложности работы энергетиков в зонах подтопления связаны с невозможностью полноценно проверить фундаменты оснований опор. Более того, от долгого стояния в воде становится неустойчивой корневая система деревьев. Нередко они падают, задевая провода, что приводит к отключению оборудования. Для того чтобы свести к минимуму природные издержки, омские энергетики ведут планомерную работу по расчистке и расширению просек в охранных зонах ЛЭП. А в рамках инвестиционной программы планируют провести дополнительные работы в этом направлении и рассчитывают на поддержку регионального министерства энергетики.

Еще одна проблема - разрозненность сетей. Сейчас в регионе работают более 20 территориальных сетевых организаций, и далеко не все из них способны организовать качественное и надежное электроснабжение потребителей. Кроме того, состояние энергопринимающих устройств собственников далеко от идеала. Наглядный пример - случай с технологическим нарушением на подстанции "Тюкалинская", которую, по предварительным данным, спровоцировали неисправности на сетях потребителей.

Чтобы максимально избежать перебоев, омские энергетики ежегодно проводят модернизацию и ремонт подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи, развивают электросетевой комплекс, повышая надежность оборудования. На эти цели направлена и программа цифровизации электросетевого комплекса.

В завершение встречи Сергей Моденов подчеркнул, что все работы по подготовке к зиме в Омском филиале "Россети Сибирь" ведутся по графику, и электросетевой комплекс региона будет в срок готов к стабильной работе в период пиковых нагрузок.

Пресс-релиз предоставлен Омским филиалом "Россети Сибирь"