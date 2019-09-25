В новосибирском райцентре модернизируют систему теплоснабжения

Новости

В Новосибирском зоопарке поселилась агрессивная анаконда 18:25
На фестивале "Золотая осень" откроется выставка раритетных тракторов 14:24
Минск примет форум по достижению ЦУР для стран ЕАЭС 14:20
В Петербурге вскрыли схему обмана пенсионеров в медцентрах 14:07
На Алтае мать сломала школьнику руку за ошибки в домашнем задании 14:06
Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости 14:05
Минск и Минеральные Воды свяжет прямой авиарейс 14:00
С горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали весь экипаж 13:55
В Ярославле в недостроенном здании найдены тела двух человек 13:49
На набережной Коктебеля ввели карантин из-за бешеной лисы 13:48
Ван И: Китай не будет ввязываться в "игру престолов" с США 13:41
Названы лучшие парки развлечений для отдыха с семьей в России 13:40
В Крыму украинца задержали при попытке незаконно пересечь госграницу 13:36
Вышел трейлер седьмого сезона "Рэя Донована" 13:33
В Бресте пройдет Национальный форум "Музеи Беларуси" 13:30
В Карелии начали проверку сообщений о пытках в колониях 13:05
Почта ускорила доставку отправлений в крупные города в среднем на 20% 13:03
На Балтике найден королевский клад с золотом и драгоценностями 13:03
Минск и Красноярск подписали соглашение о сотрудничестве 13:00
Видео: водитель выбил стекла собственной машины сломанным шлагбаумом 13:00
В Беларуси открывается сезон охоты на лосей и оленей 12:56
Юрий Лоза поделился "эротичным" фото с пляжа 12:56
В Норвегии загорелся российский траулер 12:52
В Беларуси проходят Дни исторической и духовной общности 12:40
В КБР нашли наконечники копий возрастом более 70 тысяч лет 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
25.09.2019 14:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В новосибирском райцентре модернизируют систему теплоснабжения

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В городе Черепаново Новосибирской области модернизируют западную и восточную системы теплоснабжения. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил соответствующую заявку, подготовленную по поручению главы региона Андрея Травникова областным министерством ЖКХ и энергетики.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирский губернатор оценил благоустройство сельских территорий

Год назад на совещании по реконструкции системы теплоснабжения Черепановского района губернатор отметил важность модернизации инженерной инфраструктуры. Это улучшит надежность теплоснабжения, повысит качество предоставляемых коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, обеспечит безубыточную эксплуатацию объектов системы теплоснабжения.

По данным министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, стоимость строительно-монтажных работ по проекту составит более 750 миллионов рублей.

Проект комплексной модернизации системы теплоснабжения Черепаново был разработан в 2018 году, проектно-сметной документации дано положительное заключение госэкспертизы. Проектом предусмотрено строительство девяти котельных (восемь газовых и одной угольной) общей тепловой мощностью 40,4 МВт, вывод из эксплуатации всех физически и морально устаревших котельных, строительство и реконструкция 14,7 километра тепловых сетей. Работы начнутся в 2019 году и продолжатся в 2020-м.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Большинство американцев пока не поддерживает импичмент Трампу
Совфед переизбрал Лебедева председателем Верховного суда
Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости
С горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали весь экипаж
Forbes назвал крупнейшие по выручке иностранные компании в России