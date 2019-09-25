В новосибирском райцентре модернизируют систему теплоснабжения

В городе Черепаново Новосибирской области модернизируют западную и восточную системы теплоснабжения. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил соответствующую заявку, подготовленную по поручению главы региона Андрея Травникова областным министерством ЖКХ и энергетики.

Год назад на совещании по реконструкции системы теплоснабжения Черепановского района губернатор отметил важность модернизации инженерной инфраструктуры. Это улучшит надежность теплоснабжения, повысит качество предоставляемых коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, обеспечит безубыточную эксплуатацию объектов системы теплоснабжения.

По данным министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, стоимость строительно-монтажных работ по проекту составит более 750 миллионов рублей.

Проект комплексной модернизации системы теплоснабжения Черепаново был разработан в 2018 году, проектно-сметной документации дано положительное заключение госэкспертизы. Проектом предусмотрено строительство девяти котельных (восемь газовых и одной угольной) общей тепловой мощностью 40,4 МВт, вывод из эксплуатации всех физически и морально устаревших котельных, строительство и реконструкция 14,7 километра тепловых сетей. Работы начнутся в 2019 году и продолжатся в 2020-м.